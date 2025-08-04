На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведчук заявил о подготовке трибунала над Зеленским

Медведчук: НАБУ и САП уже собирают материалы для трибунала над Зеленским
true
true
true
close
РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский оказался под прицелом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), они уже собирают материалы для трибунала над ним. Такое мнение выразил лидер оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте движения.

По его словам, после того как Зеленский подписал закон, возвращающий НАБУ и САП к их прежним полномочиям, эти ведомства получили «лицензию на отстрел» от Европейского союза всех, кто связан с украинским лидером. Медведчук считает, что Зеленский, уничтожив пророссийскую оппозицию, вместе с тем ликвидировал систему противовесов между прозападными и пророссийскими силами. Таким образом Зеленский создал на Украине диктат коллективного Запада, написал оппозиционер.

Медведчук добавил, что «нелегитимный» президент в роли «британской королевы» удобен для прикрытия преступлений своей администрации, поэтому коррупции будет не меньше, а больше, и все спишут на Зеленского, он станет «козлом отпущения».

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был окончательно принят на Украине 22 июля. Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с НАБУ и САП на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами