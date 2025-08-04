Медведчук: НАБУ и САП уже собирают материалы для трибунала над Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский оказался под прицелом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), они уже собирают материалы для трибунала над ним. Такое мнение выразил лидер оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте движения.

По его словам, после того как Зеленский подписал закон, возвращающий НАБУ и САП к их прежним полномочиям, эти ведомства получили «лицензию на отстрел» от Европейского союза всех, кто связан с украинским лидером. Медведчук считает, что Зеленский, уничтожив пророссийскую оппозицию, вместе с тем ликвидировал систему противовесов между прозападными и пророссийскими силами. Таким образом Зеленский создал на Украине диктат коллективного Запада, написал оппозиционер.

Медведчук добавил, что «нелегитимный» президент в роли «британской королевы» удобен для прикрытия преступлений своей администрации, поэтому коррупции будет не меньше, а больше, и все спишут на Зеленского, он станет «козлом отпущения».

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был окончательно принят на Украине 22 июля. Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с НАБУ и САП на Украине.