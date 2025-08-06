Стало известно, почему Уиткофф прилетел в Россию

Bloomberg: Трамп направил Уиткоффа в РФ, чтобы уложиться в навязанный себе срок

Президент США Дональд Трамп направил специального посланника Стивена Уиткоффа в Россию, чтобы уложиться в срок, отведенный для урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

По данным журналистов, президент Соединенных Штатов оказывает давление на своего спецпосланника, чтобы тот добился от РФ прекращения боевых действий на Украине до 8 августа — срока, после которого Трамп обещал ввести антироссийские санкции.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа прибыл в столицу РФ утром 6 августа. Как писало агентство Reuters, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы встретиться с представителями российского руководства.

Трамп до этого предупреждал, что в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе введет новые санкции не только против РФ, но и в отношении ее торговых партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава РФПИ и Уиткофф побывали в ресторане в московском парке «Зарядье».