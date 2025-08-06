Стало известно, кто встретил в Москве спецпосланника президента США Уиткоффа

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил в московском аэропорту Внуково спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее стало известно о приземлении в столичном аэропорту самолета с Уиткоффом.

Спецпосланник президента США последний раз приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза президент России Владимир Путин проводил с ним встречи. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в РФ.

5 августа агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что Уиткофф прибудет в Москву в среду для встреч с руководством России.

Уиткофф посетит Москву за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель визита Уиткоффа в Россию.