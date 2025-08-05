Источник: спецпредставитель Трампа прибудет в Москву в среду

Специальный представитель США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду, 6 августа, для встреч с российским руководством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Конкретная повестка переговоров не уточняется.

Вечером 5 августа ТАСС сообщил, что самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел из США.

В этот же день официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Уиткофф на этой неделе посетит Россию.

Уиткофф посетит Москву за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине, сообщил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель визита Уиткоффа в Россию.