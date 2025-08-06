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Эксперт раскрыл цель визита Уиткоффа в Россию

Аналитик Манготт: визит Уиткоффа станет последней попыткой сторон сохранить лицо
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LUDOVIC MARIN/Reuters

Визит спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву на фоне угроз Дональда Трампа ввести санкции является последней попыткой для сторон сохранить лицо, однако Россия вряд ли согласится на какие-либо ультиматумы. Об этом Reuters заявил аналитик и профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт.

«Визит Уиткоффа — это последняя попытка найти решение, позволяющее обеим сторонам сохранить лицо. Однако я не думаю, что между ними будет какой-либо компромисс», — заявил Манготт.

По его словам, Россия будет настаивать на готовности к прекращению огня на условиях, которые были сформулированы «за последние два-три года». Эксперт не исключил, что в связи с этим Трамп будет вынужден реализовать свои угрозы и повысить тарифы для всех стран, покупающих нефть и газ у России.

Сегодня рано утром в Москву прилетел специальный посланник президента США Стив Уиткофф. В столице он проведет переговоры с российским руководством. По их итогам Дональд Трамп примет решение о пошлинах против России и вторичных санкциях против ее партнеров, закупающих российскую нефть. Ультиматум, который американский лидер поставил Кремлю для достижения прогресса в прекращении огня на Украине, истекает в пятницу, 8 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев и Уиткофф прогулялись по Зарядью.

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