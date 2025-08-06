На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал «особенной» операцию ВСУ в Курской области

Зеленский: вторжение ВСУ в Курскую область не предусмотрели разведки всего мира
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало «особенной» операцией, поскольку показало, что украинцы могут удивлять. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вторжение украинцев на российскую территорию не смогли предусмотреть разведки всего мира. Политик обратил внимание на то, что нападения на регион РФ украинской армии якобы не ожидали сами русские.

«Украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары», — высказался Зеленский.

Также он заявил, что ВСУ якобы «больше года» проводят «активные действия» на территории Курской и Белгородской областей.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

С тех пор ВСУ предпринимали несколько неудачных попыток вновь вторгнуться в российский регион. Все они были пресечены бойцами российской армии. 6 августа военкор Александр Коц сообщил, что войска ВС РФ уничтожили в Курской области лучшие подразделения ВСУ. По его словам, украинское командование бросило против армии России элитные части, лучшую технику, включая образцы стран НАТО, и профессиональные расчеты БПЛА, но украинцы все равно потерпели неудачу.

Ранее военный эксперт допустил возможность наступления ВСУ в Брянскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами