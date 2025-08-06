Зеленский: вторжение ВСУ в Курскую область не предусмотрели разведки всего мира

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало «особенной» операцией, поскольку показало, что украинцы могут удивлять. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вторжение украинцев на российскую территорию не смогли предусмотреть разведки всего мира. Политик обратил внимание на то, что нападения на регион РФ украинской армии якобы не ожидали сами русские.

«Украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары», — высказался Зеленский.

Также он заявил, что ВСУ якобы «больше года» проводят «активные действия» на территории Курской и Белгородской областей.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

С тех пор ВСУ предпринимали несколько неудачных попыток вновь вторгнуться в российский регион. Все они были пресечены бойцами российской армии. 6 августа военкор Александр Коц сообщил, что войска ВС РФ уничтожили в Курской области лучшие подразделения ВСУ. По его словам, украинское командование бросило против армии России элитные части, лучшую технику, включая образцы стран НАТО, и профессиональные расчеты БПЛА, но украинцы все равно потерпели неудачу.

Ранее военный эксперт допустил возможность наступления ВСУ в Брянскую область.