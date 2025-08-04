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В РФ оценили угрозу прорыва ВСУ в Брянскую область

Военный эксперт Живов допустил возможность наступления ВСУ в Брянскую область
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку вторгнуться на территорию Брянской области, но в конце концов потерпят неудачу. Такое заявление в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» сделал военный эксперт Алексей Живов.

«Безусловно, это возможно, у ВСУ есть резервы для этого. Кроме того, мы ведем активные наступательные действия сейчас в основном на Харьковском и Покровском направлениях», — сказал он.

По словам Живова, численность украинских войск составляет около 1 млн человек. В связи с этим эксперт предупредил, что у ВСУ есть силы и резервы для прорыва в Брянской области.

В то же время он отметил, что Киеву может не хватить группировки в 50 тыс. военнослужащих для успешного наступления на данном направлении. Живов обратил внимание, что в РФ не работает спутниковая система Starlink. При этом именно на ней построено управление ВСУ и связь.

Также ситуацию прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин. Он допустил, что украинские формирования могут попытаться вторгнуться в Брянскую область. Но, по мнению специалиста, подобные действия «закончатся плачевно» для ВСУ.

4 августа Telegram-канал Mash сообщил, что у границы между Брянской областью РФ и Черниговской областью Украины скопилось около 50 тыс. бойцов ВСУ. Половина из них — наемники из Польши, Грузии и Турции. Журналисты предположили, что Киев готовит новый прорыв российской государственной границы.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» предупредил о возможной подготовке ВСУ к атаке на Брянскую область.

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