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ВС РФ уничтожили лучшие силы ВСУ в Курской области

Военкор Коц: в Курской области российские войска уничтожили лучшие силы ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области российские войска уничтожили лучшие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в репортаже для kp.ru.

На встрече с командирами, руководившими операцией, один из офицеров-десантников отметил, что украинское командование бросило против российских войск элитные части, лучшую технику, включая образцы стран НАТО, профессиональные расчеты беспилотных летательных аппаратов.

«Русские военнослужащие сумели остановить и разгромить эти силы, выполнив в сложнейших условиях задачу по защите Курской области», — рассказал Коц.

6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе действовал режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении освобождения территории Курской области.

Ранее на Западе раскрыли потери ВСУ с начала конфликта на Украине.

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