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Зеленский выпустил обращение в годовщину вторжения в Курскую область

Зеленский: ВСУ «больше года» действуют в Курской и Белгородской областях
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы «больше года» проводят «активные действия» на территории Курской и Белгородской областей России. Публикация появилась в его Telegram-канале в годовщину нападения на российский регион 6 августа.

По его словам, украинцам якобы удалось доказать миру, что «вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары». Разведки мира «не предусмотрели» нападения, а Россия «не ожидала» его, утверждает Зеленский.

«Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и дальше защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны», — написал Зеленский.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года стало роковой ошибкой для Украины. Парламентарий указал, что ответ на действия ВСУ был «страшным», и вся группировка была «беспощадно» уничтожена. Колесник также назвал «киевский режим» роковой ошибкой, «подлежащей уничтожению».

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном его освобождении от ВСУ Минобороны РФ и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Ранее журналист посоветовал Зеленскому говорить не с «вассалами ЕС», а с Россией.

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