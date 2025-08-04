В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Переговоры России и Украины на уровне президентов возможны после длительной подготовки и диалога на уровне экспертов. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вся подготовительная работа для такой встречи не сделана. Президент [Владимир Путин] не исключает проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы, и будет преодолено должное расстояние», — сказал представитель Кремля.

2 августа Зеленский, комментируя заявления Путина, заявил, что, если Россия готова закончить конфликт, то Украина готова перейти от «технических встреч» к диалогу на уровне лидеров стран.

До этого Путин, находясь на острове Валаам, заявил, что Москва готова подождать, если для Киева еще не настало время для переговоров. Он отметил, что для урегулирования российско-украинского конфликта нужно обсуждать шаги, которые приведут к долгосрочному миру без «всяких временных ограничений».

Ранее Медведчук заявил о подготовке трибунала над Зеленским.