В Турции выразили надежду на выработку проекта соглашения по Украине

Администрация Эрдогана: встреча лидеров РФ, США и Украины может стать исторической

Инициированная Турцией встреча лидеров России, Украины и США в Стамбуле может стать исторической. Об этом РИА Новости заявили в администрации турецкого президента.

«Господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган) в своей инициативе ставил именно эту цель [Cоглашения о прекращении огня. — «Газета.Ru]. Необходимо, чтобы технические группы, которые проводят встречи в Стамбуле, выработали проект соглашения», — рассказал собеседник агентства.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться через два-три месяца.

25 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча между Путиным и Зеленским должна стать завершающим этапом в урегулировании конфликта и зафиксировать достигнутые договоренности между сторонами.

Ранее Зеленский рассказал о продвижении по вопросу встречи с Путиным.