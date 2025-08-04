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«В ядерной войне не может быть победителя»: в Кремле ответили на заявление Трампа

Песков: Кремль исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Российская сторона исходит из постулата, что в ядерной войне не может быть победителя. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США о готовности его страны к ядерной войне с РФ.

«В ядерной войне не может быть победителя, это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается. Он добавил, что Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству по Украине.

До этого глава Белого дома заявил, что США готовы к потенциальной ядерной войне с Россией.

1 августа Трамп сказал, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания зампредседателя СБ России Дмитрия Медведева на ядерную тематику. Американский президент также написал на своей странице в соцсети Truth Social, что Медведеву нужно следить за своими словами. По словам Трампа, российский политик «все еще считает себя президентом» России.

В своих публикациях Медведев заявил, что президент США играет с Россией в «игру ультиматумов» и ему необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается Российской Федерацией в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее в Кремле приняли к сведению новый ультиматум Трампа.

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