В Кремле приняли к сведению новый ультиматум Трампа

Песков: в РФ приняли к сведению заявление Трампа о сокращении срока по перемирию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве приняли к сведению заявление американского лидера Дональда Трампа о сокращении срока по перемирию на Украине до 10–12 дней вместо 50.

«Мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Комментируя слова Трампа о том, что он больше не сильно заинтересован в переговорах, Песков сказал, что хотел бы избежать оценок этого заявления.

28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Ранее Медведев прокомментировал новый срок Трампа для перемирия на Украине.