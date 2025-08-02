Трамп после слов Медведева заявил о готовности США к ядерной войне с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова к потенциальной ядерной войне с Россией. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — сказал глава Белого дома.

1 августа Трамп заявил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева на ядерную тематику. Поводом стали заявления российского политика от 28 и 31 июля. Медведев напомнил, что любой ультиматум — путь к войне.

Трамп также написал на своей странице в соцсети Truth Social, что Медведеву нужно следить за своими словами. По словам американского лидера, Медведев «все еще считает себя президентом» России.

В своих публикациях Медведев заявил, что президент США играет с Россией в «игру ультиматумов» и ему необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается РФ в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее в Кремле приняли к сведению новый ультиматум Трампа.