В Москве рассказали, просили ли Вашингтон о встрече с Уиткоффом

Песков: мы всегда рады видеть Уиткоффа в Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в Москве всегда рады видеть спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Мы всегда рады видеть Уиткоффа в Москве. Мы считаем контакты содержательными и полезными», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, просила ли Москва Вашингтон о визите спецпосланника.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф посетит Россию в середине текущей недели — в среду или четверг.

В ходе прошлых визитов американский политик встречался с российскими дипломатами и лично президентом РФ Владимиром Путиным, что привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин на российскую нефть. При этом американский лидер отмечал, что РФ умело справляется с обходом санкций.

Зачем Уиткофф прилетит в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.