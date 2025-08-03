Президенту США Дональду Трампу следует дать России то, чего она хочет, так как это единственный способ урегулировать конфликт на Украине. Такое мнение выразил британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети X.

«Позвольте мне избавить вас от лишних хлопот. Вы не достигнете прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые русские выдвигали в течение последних лет», — написал Торнтон.

Он добавил, что США «проиграли» в этом столкновении, но при этом пытаются диктовать России свои условия. Журналист подчеркнул, что санкции Трампа и вторичные пошлины не сработают. Торнтон заявил, что остался только один вариант — дать русским, то чего они просят.

1 августа американский лидер анонсировал, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. Это заявление прозвучало после объявленного Трампом ультиматума о прекращении огня на Украине за 10-12 дней.

В начале июня стали известны основные положения российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. В частности, Россия требует, чтобы Киев и его союзники признали новые регионы РФ, а также вывели войска с их территорий. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в военные союзы и коалиции и размещения у себя иностранных войск. Также Киеву запрещается размещать ядерное оружие и прочее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США рассказал о контактах с РФ по Украине.