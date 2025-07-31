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Госсекретарь США рассказал о контактах с РФ по Украине

Рубио: США на этой неделе провели контакты с представителями РФ
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Craig Hudson/Reuters

США на этой неделе провели контакты с представителями РФ в попытке достичь взаимопонимания по пути к миру на Украине. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, Вашингтон продолжает взаимодействовать с российской стороной.

«Уже на этой неделе, в понедельник или во вторник, у нас состоялся полноценный разговор с ними. Речь шла не о (президенте РФ Владимире. — «Газета.Ru») Путине лично, а о некоторых его ключевых приближенных», — отметил Рубио.

Госсекретарь уточнил, что целью было достижение взаимопонимания относительно возможного пути к миру. Однако американская сторона не увидела никакого прогресса в этом направлении.

Также в ходе интервью Рубио заявил, что вооруженный конфликт между Россией и США нереален, поскольку это две крупнейшие армии в мире, обладающие ядерным оружием, и опасность была бы слишком велика.

Ранее стало известно, что Трамп хочет завершить конфликт на Украине к 8 августа.

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