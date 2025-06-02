Стали известны основные положения российского меморандума

В сети опубликовали полный текст российского меморандума по урегулированию конфликта с Украиной, который был передан Киеве в рамках переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Меморандум разделен на три части: «Основные параметры окончательного урегулирования», «Условия прекращения огня» и «Последовательность шагов и сроки их осуществления».

Первая часть содержит 12 пунктов и предполагает международное признание новых регионов РФ, а также вывод украинских войск с их территорий; отказ Украины от вступления в военные союзы и коалиции; размещение в республике иностранных войск; запрет Киеву на размещение ядерного оружия; установление предельной численности ВСУ; придание русскому языку официального статуса.

Также документ предусматривает снятие всех санкционных мер с России и отказ от введения рестрикций в дальнейшем; отказ от взаимных претензий по нанесенному ущербу в рамках боевых действий; снятие ограничений с Украинской православной церкви и поэтапное восстановление дипломатических отношений, в том числе с третьими государствами.

Часть «Условия прекращения огня» разделена на два варианта. Первый предполагает начало полного вывода Вооруженных сил Украины с территорий Российской Федерации, включая Донецкую и Луганскую народную республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Второй вариант называется «Пакетное предложение», он разделен на 10 пунктов. В нем предлагается запрет на передислокацию ВСУ; прекращение мобилизации на Украине и начале демобилизации; прекращение поставок иностранного вооружения; исключение присутствия иностранных военных; гарантии отказа Украины от диверсионных действий на территории РФ; создание двустороннего Центра мониторинга прекращения огня; взаимная амнистия политзаключенных; отмена военного положения в республике; объявление даты выборов президента Украины.

Последний раздел предполагает начало работы над текстом договора по урегулированию конфликта; объявление 2-3-х дневного перемирия для обмена телами военных; передачу Украине в одностороннем порядке шести тысяч тел военнослужащих ВСУ; подписание меморандума о прекращении огня; проведение выборов президента Украины, а также одобрение договора в Организации Объединенных Наций и его дальнейшая ратификация.

Ранее Мединский заявил, что российский меморандум по Украине не является ультиматумом.