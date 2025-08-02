На Западе назвали катастрофой информирование Трампа Киевом

Президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по конфликту на Украине от администрации президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Боуз назвал эту ситуацию «катастрофической». По его мнению, переданная Киевом информация значительно искажает реальную обстановку на поле боя.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против Российской Федерации и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании ситуации на Украине. Изначально американский лидер давал России 50 дней на прекращение огня в зоне проведения специальной военной операции, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Комментируя заявления Трампа, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США играет с Россией в «игру ультиматумов» и ему необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается РФ в качестве угрозы и «шага к войне» с США.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».