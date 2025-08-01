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Лукашенко оценил позицию Украины по урегулированию конфликта

Лукашенко: ошибка украинцев в том, что они требуют невозможного
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Ошибка Украины в том, что она требует невозможного. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, — это только что президент озвучил — это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты», — сказал белорусский лидер.

По его словам, Киев со своими заявлениями о переговорах играет на публику, но договариваться не хочет.

В конце июля сообщалось, что Лукашенко дал трехчасовое интервью одному из крупнейших изданий в мире. В ходе беседы были подняты такие темы, как взгляд Лукашенко на процесс урегулирования конфликта на Украине и роль Белоруссии в нем, переговоры между США и Белоруссией, обеспокоенность России политикой многовекторности Минска, санкции США и Евросоюза в отношении Белоруссии и другие темы.

До этого Лукашенко заявил о подготовке к вооруженному конфликту «на всякий случай». При этом он подчеркнул, что не желает вступать в войну.

Ранее Лукашенко высказался о расколе внутри Евросоюза.

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