Путин положительно оценил переговоры с Киевом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги переговорного процесса с Украиной, особенно в части обмена военнопленными. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул гуманитарную значимость возвращения «сотен людей на родину», передает РИА Новости.

«Как можно негативно воспринимать возвращение соотечественников? Мы передали тысячи тел украинских военных и получили десятки останков наших бойцов, павших за Родину. Это безусловно позитивный результат», — заявил Путин.

Также Путин заявил, что Россия готова подождать, если для Украины в данный момент не настало время для переговоров.

23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся. О чем еще договорились Москва и Киев — в материале «Газеты.Ru».

28 июля в Кремле рассказали, где может состояться возможная будущая встреча президентов РФ и Украины.