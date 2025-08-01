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Путин рассказал о реакции Украины на создание рабочих групп

Путин: реакция Украины на предложение создать рабочие группы была позитивной
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Первая реакция Украины на предложение создать рабочие группы по урегулированию была позитивной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме, пишет РИА Новости.

«Они пока не заработали, эта работа пока не началась, но в целом, повторяю, первая реакция, как нам показалось, с украинской стороны была положительна», — сказал российский лидер.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что украинская сторона требует невозможного. По его словам, Киев со своими заявлениями о переговорах играет на публику, но договариваться не хочет.

Утром 1 августа Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Лидеры двух стран в неформальной обстановке намерены обсудить вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке к войне «на всякий случай».

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