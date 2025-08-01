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Путин призвал обеспечить условия для русского языка на Украине

Путин назвал поддержку русского языка и православия ключом к миру на Украине
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обозначил создание условий для сохранения русского языка и деятельности православной церкви на Украине как необходимое условие устойчивого мира. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на острове Валаам, передает РИА Новости.

«Русский язык, независимость и развитие православной церкви – все это должно лечь в основу прочного мира», – сказал президент.

Также российский лидер подчеркнул, что оосновной целью в контексте украинского вопроса является обеспечение безопасности Российской Федерации. Глава государства отметил, что Россия готова подождать, если для Украины в данный момент не настало время для переговоров.

Кроме того, Путин заявил, что у Украины полностью отсутствует суверенитет, и назвал верными попытки украинского народа вернуть себе хотя бы часть независимости.

Ранее Путин рассказал о пламенной страсти Запада.

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Переговоры о мире на Украине
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