Путин назвал главную цель в конфликте на Украине

Основной целью в контексте украинского вопроса является обеспечение безопасности Российской Федерации. Об этом в ходе посещения острова Валаам заявил президент Владимир Путин, комментируя возможные пути разрешения кризиса, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул необходимость искоренения главных причин конфликта.

«Ключевыми остаются гуманитарные аспекты и вопросы безопасности – как России, так и Украины», – отметил Путин.

При этом он сослался на позицию украинской делегации, ранее предлагавшей обсудить двусторонние гарантии безопасности в контексте общеевропейской стабильности.

Глава государства подчеркнул, что в России действует основанный на Конституции политический режим, в то время как украинскую власть нельзя назвать легитимной.

Президент отметил, что Россия готова подождать, если для Украины в данный момент не настало время для переговоров.

Ранее Путин заявил, что первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска.