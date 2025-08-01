Путин рассказал о пламенной страсти Запада

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у западных стран есть ярко выраженное стремление – остановить российское наступление любой ценой. Его слова приводит РИА Новости.

«Совсем недавно все наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая — одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало», — подчеркнул российский лидер.

Путин также указал, что эти цели достигаются путем обещаний или угроз, с последующим намерением заняться перевооружением и доукомплектованием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент отметил, что Россия заинтересована в установлении долгосрочного и устойчивого мира на справедливых и надежных основах, которые учитывали бы интересы как российской, так и украинской сторон.

14 июля американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально политик давал российской стороне 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10–12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее Зеленский захотел «сменить режим в России».