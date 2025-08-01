На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия готова подождать, пока Украина захочет переговоров

Путин: РФ готова подождать, если для Украины сейчас не время для переговоров
true
true
true

Россия готова подождать, если для Украины в данный момент не настало время для переговоров. Об этом заявил российский президент Владимир Путин журналистам после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко на Валааме, передает РИА Новости.

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле президент оценил положительно и добавил, что переговоры всегда востребованы и важны.

«Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это стремление к миру», — сказал Путин журналистам.

По его словам, для урегулирования российско-украинского конфликта нужно обсуждать шаги, которые приведут к долгосрочному миру без «всяких временных ограничений».

14 июля американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально политик давал российской стороне 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10–12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее крупнейший торговый партнер России ответил на угрозы Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами