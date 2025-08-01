Путин заявил, что Россия готова подождать, пока Украина захочет переговоров

Путин: РФ готова подождать, если для Украины сейчас не время для переговоров

Россия готова подождать, если для Украины в данный момент не настало время для переговоров. Об этом заявил российский президент Владимир Путин журналистам после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко на Валааме, передает РИА Новости.

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле президент оценил положительно и добавил, что переговоры всегда востребованы и важны.

«Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это стремление к миру», — сказал Путин журналистам.

По его словам, для урегулирования российско-украинского конфликта нужно обсуждать шаги, которые приведут к долгосрочному миру без «всяких временных ограничений».

14 июля американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально политик давал российской стороне 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10–12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее крупнейший торговый партнер России ответил на угрозы Трампа.