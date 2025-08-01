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Путин назвал главную цель России в украинском урегулировании

Путин: главная цель в украинском урегулировании — устранение причин кризиса
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Основной целью урегулирования конфликта на Украине является искоренение причины кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме, передает пресс-служба Кремля.

«Повторю еще раз, нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что главное — искоренить причины, породившие этот кризис, а также решить гуманитарные вопросы.

Среди прочего глава государства отметил, что поставленные Москвой условия урегулирования на Украине остаются неизменными. Речь о том, что Киев должен признать российскими четыре новых региона, отказаться от планов вступления в НАТО и не размещать на своей территории ядерное оружие.

Кроме того, российский лидер заявил, что Москва готова подождать, если для Киева в данный момент не настало время для переговоров. Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле президент оценил положительно и добавил, что переговоры всегда востребованы и важны.

Ранее Лукашенко описал СВО тремя словами.

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Переговоры о мире на Украине
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