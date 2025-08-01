Лукашенко описал СВО тремя словами

Путин: Россия в ходе СВО не захватывает территории, а возвращает свои

Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не захватывает территории, а возвращает свои. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам, кадры диалога предоставил Telegram-канал «СМОТРИ».

Во время совместной пресс-конференции Лукашенко назвал тактику российских войск на Украине успешной и описал ее словами «отгрызут, захватят и пойдут дальше».

«Вернут», — поправил его Путин, после чего белорусский лидер тоже использовал это слово. «Это наше», — подчеркнул президент РФ.

Российский лидер отметил, что Вооруженные силы РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения благодаря мужеству и героизму российских бойцов. Глава государства подчеркнул, что за время проведения СВО российские войска не понесли ни одной напрасной потери.

Среди прочего Путин указал, что основной целью РФ является искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России. Поставленные Москвой условия урегулирования конфликта остаются неизменными.

Ранее Белоруссия приступила к подготовке сил спецопераций у границы с Украиной.