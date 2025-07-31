Лукашенко обозначил значимость дружбы с Россией для Белоруссии

Лукашенко: мы бы уже лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО, если бы не Россия

Белоруссия уже «лоб в лоб» стояла бы на западе с блоком НАТО, если бы не Россия. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании, посвященном внешней торговле, экспорту и инвестициям, его слова приводит агентство БелТа.

Лукашенко напомнил, как Россия подставила плечо в 2020 году, когда в Белоруссии проходили протесты. Он отметил, что если бы республика не выстояла в это сложное время, то неизвестно, что бы с ней было сегодня. А выстояла она, по словам президента, благодаря поставкам из РФ обычных вооружений и ядерного оружия.

«Очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО», — сказал Лукашенко.

В связи с этим он отметил, что ближе всех для Белоруссии Россия.

На этом же совещании Лукашенко высказался об отношениях Белоруссии и США. Он заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов открыло окно возможностей для улучшения отношений двух стран и «разбора каких-то завалов».

Ранее Лукашенко высказался о расколе внутри Евросоюза.