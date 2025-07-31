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Лукашенко высказался об отношениях США и Белоруссии

Лукашенко: возвращение Трампа на пост дает новые возможности для государств
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Возвращение Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов открыло окно возможностей для улучшения отношений Белоруссии и США. Об этом заявил глава Республики Александр Лукашенко на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, пишет БелТА.

«Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках», — сказал Лукашенко.

В конце июня этого года в ходе встречи со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом белорусский лидер назвал Трампа открытым и честным. 21 июня Лукашенко провел встречу с Келлогом во Дворце Независимости в Минске.

Ранее Лукашенко высказался о расколе внутри Евросоюза.

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