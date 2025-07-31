Лукашенко высказался о расколе внутри Евросоюза

Лукашенко: важно, чтобы раскол в ЕС отразился и на его антибелорусской политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что раскол внутри Евросоюза (ЕС) скажется в том числе на антибелорусской политике объединения. Его слова приводит агентство Белта.

«Нам важно, чтобы этот пресловутый раскол внутри Евросоюза перекинулся и на нашу тему - на антибелорусскую политику ЕС», — заявил политик в ходе встречи с руководителями белорусских дипмиссий в Минске.

По его словам, министерство иностранных дел информировало его насчет того, с какими странами можно обсуждать эту тему. Лукашенко добавил, что «нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться».

До этого белорусский лидер обратился к Польше с призывом снять санкции с его страны. Он заявил, что поляки будут всегда жить «здесь» с белорусами, россиянами и прибалтами. Вместе с тем Лукашенко отметил, что Польша имеет не очень хорошие отношения с Литвой и Украиной.

Ранее Лукашенко призвал Молдавию не рваться в Европейский союз.