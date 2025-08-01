Лукашенко совершит рабочий визит в Россию для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа направится с рабочим визитом в Россию, запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко рассчитывает в неформальной обстановке обсудить с Путиным вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия уже «лоб в лоб» стояла бы на западе с блоком НАТО, если бы не Россия. Лукашенко напомнил, как Россия подставила плечо в 2020 году, когда в Белоруссии проходили протесты. Он отметил, что если бы республика не выстояла в это сложное время, то неизвестно, что бы с ней было сегодня.

Также Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и США. Он заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов открыло окно возможностей для улучшения отношений двух стран и «разбора каких-то завалов».

Ранее Лукашенко высказался о расколе внутри Евросоюза.