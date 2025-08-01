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Трамп резко высказался об авиаударах России по Украине

Трамп назвал омерзительными авиаудары России по Украине
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп назвал отвратительными авиаудары России по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что действия России очень печалят... Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос об авиаударах РФ по Украине.

14 июля Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. Сначала глава Белого дома установил для РФ срок в 50 дней для прекращения боевых действий, однако 28 июля сократил его до 10–12 дней.

29 июля американский лидер заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу 8 августа. Американский лидер заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа призвали готовиться к «столкновению с Россией и Ираном».

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