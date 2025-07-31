Президент РФ принял в Кремле главу МИД Сирии

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу министерства иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаада аш-Шейбани и сопровождающую его делегацию. Об этом пишет информационное агентство SANA.

Незадолго до этого сирийский министр провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время беседы представитель Дамаска заявил, что власти Сирии хотели бы видеть РФ рядом в процессе восстановления единства республики.

Также 31 июля министр обороны России Андрей Белоусов и глава Минобороны Сирийской Арабской Республики генерал Мархаф Абу Каср провели встречу в Москве. Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия России и Сирии по линии оборонных ведомств и обстановку на Ближнем Востоке.

Ранее Путин встретился с президентом Лаоса в Кремле.