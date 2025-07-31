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Главы Минобороны России и Сирии провели встречу в Москве

Белоусов и министр обороны Сирии обсудили перспективы взаимодействия РФ и САР
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Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и глава Минобороны Сирийской Арабской Республики генерал Мархаф Абу Каср провели встречу в Москве. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Сирийский министр прибыл в российскую столицу 31 июля.

Отмечается, что в ходе переговоров Белоусов и Абу Каср обсудили перспективы взаимодействия России и Сирии по линии оборонных ведомств и обстановку на Ближнем Востоке.

Других подробностей не приводится.

В этот же день в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел РФ и Сирии Сергея Лаврова и Асаада аш-Шибани. В ходе беседы сирийский дипломат заявил, что власти республики хотели бы видеть Россию рядом в процессе восстановления страны.

Лавров, в свою очередь, сообщил о готовности Москвы оказывать Дамаску содействие в постконфликтном восстановлении государства. По его словам, позиция РФ по развитию отношений с Сирией остается последовательной и нацеленной на укрепление взаимовыгодных связей.

Ранее в МИД РФ рассказали о ситуации с российскими военными базами в Сирии.

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