Путин встретился с президентом Лаоса в Кремле

Президент Лаоса Сисулит прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим в страну с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры стран обменялись рукопожатием и обнялись в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Ожидается, что президенты обсудят ключевые вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальной международной повестке. Переговоры проходят в узком формате.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минстроя Сергей Лавров и Ирек Файзуллин, а также заместители министров обороны и финансов — Александр Фомин и Алексей Сазанов.

По итогам саммита планируется подписание ряда двусторонних документов и заявление лидеров для прессы.

В рамках визита в Россию Сисулит уже провел переговоры с председателем партии «Единая Россия» и зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Президент Лаоса регулярно посещает Россию. В 2024 году он приезжал дважды — на майские мероприятия по случаю годовщины Победы и на саммит БРИКС в Казани. Сисулит также занимает пост генерального секретаря ЦК Народно-революционной партии Лаоса.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа.