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Депутат Рады назвал Зеленского «Ким Чен Зе» из-за ситуации с НАБУ и САП

Депутат Гончаренко: ситуация с НАБУ является концом для «Ким Чен Зе» Зеленского
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Депутат Алексей Гончаренко с трибуны Верховной рады жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с антикоррупционными службами НАБУ и САП. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Гончаренко сказал, что «Ким Чен Зе пытается строить тут диктатуру», и назвал ситуацию с НАБУ «Зе Ендом» (the end, в переводе с англ. — «конец») для президента. Он призвал президента «забыть о втором сроке», — говорится в публикации.

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был окончательно принят на Украине 22 июля. Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

После этого в ряде крупных городов Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП. Украинский лидер подчеркнул, что он гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.

Ранее экс-депутат Рады предупредил участников антикоррупционного майдана о мести властей.

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