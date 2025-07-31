Депутат Рады показал неприличный жест на заседании парламента

Депутат Рады Сергей Власенко показал неприличный жест экс-премьеру Украины, нардепу Юлии Тимошенко на заседании украинского парламента. Об этом сообщает агентство УНИАН.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал активнее «закручивать гайки» против несогласных с законом, ограничивающим полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Данное решение связано с усилиями Ермака по подавлению инакомыслящих на Украине. Журналисты добавили, что именно это стало причиной кадровых перестановок в кабинете министров.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и САП. Впоследствии законопроект подписал Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине.

Ранее Еврокомиссия пригрозила лишить Украину финансовой помощи.