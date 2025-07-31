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Табличку с надписью «ЗЕ ЕНД» принесли на место Зеленского в Раде

Депутат Гончаренко принес табличку «ЗЕ ЕНД» на место Зеленского в Раде
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Telegram-канал ГОНЧАРЕНКО

Депутат Рады Алексей Гончаренко принес табличку с надписью «ЗЕ ЕНД» на место украинского лидера Владимира Зеленского в Верховной раде. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Принес табличку на место, где она должна быть. На место президента! Потому что эпоха зеленых слуг уже должна закончиться!», — подчеркнул он.

31 июля Верховная рада приняла закон об изменении государственного бюджета Украины на 2025 год для увеличения финансирования Вооруженных сил страны на $9,8 млрд.

Также 31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

На заседании депутат Рады Сергей Власенко показал неприличный жест экс-премьеру Украины, нардепу Юлии Тимошенко на заседании украинского парламента.

Ранее депутат Рады назвал Зеленского «Ким Чен Зе» из-за ситуации с НАБУ и САП.

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