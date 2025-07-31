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Рада поддержала увеличение расходов на оборону

Рада приняла закон об изменении госбюджета для увеличения расходов на ВСУ
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Верховная рада приняла закон об изменении государственного бюджета Украины на 2025 год для увеличения финансирования Вооруженных сил страны на $9,8 млрд. Об этом в своем Telegtam-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Решение поддержали 332 депутата, никто не высказался против.

Закон приняли в срочном порядке в окончательном чтении. Теперь документ должны подписать спикер парламента Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что количество молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, заключивших контракт с ВСУ, оказалось значительно ниже ожидаемого.

В феврале текущего года Минобороны Украины объявило о начале набора мужчин от 18 до 24 лет на контрактную службу. При этом одним из обязательных условий стала служба в пехотных бригадах, действующих на линии фронта. Сейчас призыву на Украине подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация действует с февраля 2022 года, а с мая 2023-го ее правила были ужесточены — многие категории граждан лишились отсрочек и льгот.

Ранее Зеленский объявил о расширении программы набора в ВСУ граждан 18–24 лет.

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