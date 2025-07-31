Рада поддержала увеличение расходов на оборону

Рада приняла закон об изменении госбюджета для увеличения расходов на ВСУ

Верховная рада приняла закон об изменении государственного бюджета Украины на 2025 год для увеличения финансирования Вооруженных сил страны на $9,8 млрд. Об этом в своем Telegtam-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Решение поддержали 332 депутата, никто не высказался против.

Закон приняли в срочном порядке в окончательном чтении. Теперь документ должны подписать спикер парламента Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что количество молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, заключивших контракт с ВСУ, оказалось значительно ниже ожидаемого.

В феврале текущего года Минобороны Украины объявило о начале набора мужчин от 18 до 24 лет на контрактную службу. При этом одним из обязательных условий стала служба в пехотных бригадах, действующих на линии фронта. Сейчас призыву на Украине подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация действует с февраля 2022 года, а с мая 2023-го ее правила были ужесточены — многие категории граждан лишились отсрочек и льгот.

Ранее Зеленский объявил о расширении программы набора в ВСУ граждан 18–24 лет.