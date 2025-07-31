В Раде не хотят, чтобы кто-то видел, что происходит в парламенте Украины

Депутаты Рады проголосовали против возобновления трансляций заседаний украинского парламента, депутаты не хотят, чтобы граждане «видели, что здесь происходит». Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Алексей Гончаренко.

«Стефанчук поставил на голосование вопрос о возобновлении трансляций Рады… Решение не прошло. Не хотят депутаты, чтобы вы видели, что здесь происходит», — написал он.

31 июля Верховная рада приняла закон об изменении государственного бюджета Украины на 2025 год для увеличения финансирования Вооруженных сил страны на $9,8 млрд.

Также 31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

На заседании депутат Рады Сергей Власенко показал неприличный жест экс-премьеру Украины, нардепу Юлии Тимошенко на заседании украинского парламента.

Ранее депутат Рады назвал Зеленского «Ким Чен Зе» из-за ситуации с НАБУ и САП.