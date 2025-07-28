Европейская комиссия направила Украине серьезное предупреждение

Европейская комиссия направила властям Украины предупреждение о возможной полной приостановке финансовой помощи из фонда Евросоюза, если Киев и впредь будет оказывать давление на антикоррупционные службы. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Еврокомиссия отправила письмо в Киев после того, как 21 июля была совершена попытка фактически лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. По данным газеты, депутат Рады и бывшая зампред правительства по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила, что соответствующий документ был получен. В нем говорится, что финансовая помощь из европейского фонда будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными службами не разрешится. Причем речь идет о всем следующем транше, а не только о его части. В рамках фонда Евросоюза Украина до 2027 года должна €50 млрд, предназначенных в основном для госбюджета.

В Европейской комиссии заявили о крайней обеспокоенности изменением украинского законодательства и подчеркнули важность независимости НАБУ и САП.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП. Впоследствии законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».