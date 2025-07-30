СМИ сообщили, что Ермак начал «закручивать гайки» законом о НАБУ и САП

WP: закон об ограничении НАБУ связан с борьбой Ермака с инакомыслием на Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак начал активнее «закручивать гайки» против несогласных с законом, ограничивающим полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Зеленский совершил трагическую ошибку, проталкивая закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что данное решение связано с усилиями Ермака по подавлению инакомыслящих на Украине. Журналисты добавили, что именно это стало причиной кадровых перестановок в кабинете министров.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине,

Ранее сообщалось, что Зеленского хотят морально и политически «обнулить» по делу НАБУ и САП.