На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что Ермак начал «закручивать гайки» законом о НАБУ и САП

WP: закон об ограничении НАБУ связан с борьбой Ермака с инакомыслием на Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак начал активнее «закручивать гайки» против несогласных с законом, ограничивающим полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Зеленский совершил трагическую ошибку, проталкивая закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что данное решение связано с усилиями Ермака по подавлению инакомыслящих на Украине. Журналисты добавили, что именно это стало причиной кадровых перестановок в кабинете министров.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине,

Ранее сообщалось, что Зеленского хотят морально и политически «обнулить» по делу НАБУ и САП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами