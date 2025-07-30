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Захарова заявила о планах Украины разжигать ненависть между Россией и Азербайджаном

МИД: Киев использует противоречия РФ и Азербайджана для разжигания ненависти
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Украина планирует использовать противоречия между Россией и Азербайджаном в своих целях для разжигания ненависти и вражды между государствами на национальной почве. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

30 июля генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал власти Азербайджана освободить безосновательно арестованных сотрудников новостного агентства Sputnik.

Как сказал специалист, ответственные за арест журналистов люди прекрасно осознавали, что их действия могут привести к осложнению двусторонних отношений Москвы и Баку. Особенно, если у них отсутствуют какие-либо объективные претензии к работе корреспондентов.

30 июня сотрудники правоохранительных органов провели рейд в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку, задержав семь человек. Среди взятых под стражу журналистов оказались глава редакции Игорь Картавых и шеф‑редактор Евгений Белоусов.

Кроме того, в Баку заявили, что ждут от Москвы признания ответственности за крушение самолета AZAL.

Самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного в западной части Казахстана.

Ранее в Кремле высказались о расследовании крушения самолета AZAL.

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