В Баку заявили, что ждут от Москвы признания ответственности за крушение самолета AZAL

Баку ожидает от Москвы признания ответственности за крушение самолета авиакомпании AZAL, произошедшее вблизи города Актау в Казахстане, несмотря на то, что расследование причин авиакатастрофы еще не завершено. Об этом заявил помощник президента кавказской республики Хикмет Гаджиев в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

«Инцидент произошел на территории России, в воздушном пространстве России, и мы знаем, как это произошло. Это не секрет. Азербайджан как соседнее государство и государство-партнер ждет от России, что она возьмет на себя ответственность и обеспечит справедливость в этом вопросе», — сказал он.

Самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного в западной части Казахстана.

По данным авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Казахстана сообщило о 29 выживших, включая девять граждан России. Всего, согласно имеющимся спискам, на борту находились 16 россиян.

Ранее в Кремле высказались о расследовании крушения самолета AZAL.