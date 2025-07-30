Гендиректор «России сегодня» призвал освободить арестованных в Баку журналистов

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал власти Азербайджана освободить безосновательно арестованных сотрудников новостного агентства Sputnik. Его слова передает РИА Новости.

Как сказал специалист, ответственные за арест журналистов люди прекрасно осознавали, что их действия могут привести к осложнению двусторонних отношений Москвы и Баку. Особенно, если у них отсутствуют какие-либо объективные претензии к работе корреспондентов.

«Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран. Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон», — отметил Киселев.

Он также обратил внимание, что сотрудники «Sputnik Азербайджан» ровно один месяц находятся под арестом.

По словам генерального директора «России сегодня», редакционная политика всей медиагруппы всегда была направлена на укрепление дружественных связей между Москвой и странами присутствия. В том числе это касается агентства Sputnik.

30 июня сотрудники правоохранительных органов провели рейд в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку, задержав семь человек. Среди взятых под стражу журналистов оказались глава редакции Игорь Картавых и шеф‑редактор Евгений Белоусов.

По данным азербайджанских властей, новостное агентство продолжало работать после аннулирования аккредитации в феврале 2025 года. Более того, Sputnik заподозрили в финансировании «незаконной деятельности» и отмывании средств.

Ранее в ООН прокомментировали ситуацию с задержанием российских журналистов в Азербайджане.