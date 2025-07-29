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На Западе заявили, что Ермак хочет закрутить гайки против несогласных с режимом

WP: Ермак хочет закрутить гайки в отношении несогласных с инициацией закона о НАБУ
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, инициируя меры против антикоррупционных органов страны, намерен «закрутить гайки» в отношении несогласных с киевским режимом. Об этом заявил колумнист газеты Washington Post и писатель Дэвид Игнатиус.

Он считает, что Владимир Зеленский совершил «трагическую ошибку», продвигая закон, ограничивающий полномочия национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По мнению журналиста, стремление Ермака ужесточить контроль над инакомыслящими объясняет непрекращающуюся критику в отношении руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, а также других чиновников украинской разведки.

29 июля Антикоррупционный комитет Верховной рады поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект подписал Владимир Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».

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