Пекин поддержит улучшение отношений между РФ и США

МИД КНР: Китай будет приветствовать улучшение отношений между РФ и США

Китай будет приветствовать улучшение отношений между РФ и США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь МИД КНР, комментируя возможную встречу президента Росси Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Пекине, его слова приводит ТАСС.

«Китай будет приветствовать улучшение отношений между Россией и США, их вклад в обеспечение глобального мира и стабильности», — сказал дипломат.

22 июля Трамп заявил, что планирует в не столь отдаленном будущем посетить Китай. Американский лидер не исключил и не подтвердил планы переговоров с Путиным в рамках поездки в КНР. По его словам, «возможны многие встречи».

До этого британская газета The Times писала, что Трамп, Путин и лидер КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентября на торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Издание обратило внимание на то, что в публичном пространстве Китая уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что не ведется никакой предметной подготовки к потенциальной встрече президентов России и США, так как нет никаких согласованных контактов.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала не сводить отношения РФ и США только к украинскому кейсу.