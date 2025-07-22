Трамп в не столь отдаленном будущем планирует посетить Китай

Трамп заявил, что в не столь отдаленном будущем посетит Китай

Президент США Дональд Трамп планирует в не столь отдаленном будущем посетить Китай. Его слова передает ТАСС.

Американский лидер не исключил и не подтвердил планы переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках поездки в КНР.

По его словам, «возможны многие встречи».

Ранее британская газета The Times сообщила, что Трамп, Путин и лидер КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в начале сентябре на торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Согласно материалу издания, американского лидера могут пригласить на встречу с председателем КНР и президентом России в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможности встречи лидеров трех стран.

Ранее стало известно, когда Трамп может посетить Китай.