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Названа дата возможной встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина

The Times: Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в сентябре
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AP/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп, российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Газета пишет, что американского лидера могут пригласить на встречу с председателем Си и президентом Путиным в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

Саммит, о котором идет речь, может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечена парадом на площади Тяньаньмэнь 3 сентября.

The Times обратила внимание, что в публичном пространстве Китая уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу.

Также газета цитирует разговор одного из китайских националистических комментаторов Цзинь Цаньжуна с порталом Guancha. В ходе беседы он напомнил, что с 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками во время борьбы с японским милитаризмом и если глава Белого дома посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал.

«Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности», — заявил Цзинь Цаньжун.

В мае Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил благодарность за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, и заявил о намерении посетить Китай в связи с этим событием.

Ранее в НАТО раскрыли потенциальную дату начала конфликта с Россией и Китаем.

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